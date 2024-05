Petriförder Nach schwerem Unfall bei Elbefest in Magdeburg - das sagen MWG und Polizei

Eine starke Windböe hat am Sonntag (5. Mai) eine mit Kindern besetzte Hüpfburg in die Elbe geweht. Es kam zu mehreren Verletzten. Die Polizei ermittelt. Was die MWG als Veranstalter sagt.