Die Gardelegener Fotofreunde haben im Februar Fotos zum Thema „Alt“ geschossen. Das Gewinnerfoto ist hier zu sehen.

97 Jahre – diese Überschrift hat Marcel Gansau seinem Foto gegeben, was er eingereicht hat für eine Bewertung im Rahmen des Fotos des Monats der Gardelegener Fotofreunde. Und dieses Bild hat dieses Mal auch den Titel gewonnen.

Aufgerufen war das Thema „Alt“. Und beim Blick auf diese Hände eines 97 Jahre alten Menschen gehen dem Betrachter viele Gedanken durch den Kopf. Was haben diese Hände in diesen vielen Jahren geleistet, was haben sie gearbeitet und geschaffen, wie oft die Fußböden in der Wohnung gewischt, abgewaschen oder den Garten bearbeitet und Obst und Gemüse geerntet und verarbeitet? Wie oft haben diese Hände Liebe gegeben oder Liebe erfahren? Und was machen sie heute?

All diese Fragen bleiben zwar unbeantwortet, aber es ist zweifellos ein starkes Motiv, das für Gesprächsstoff sorgt. Aber auch die anderen Fotos der Gardelegener Fotofreunde zu diesem Thema sind spannend. Ein Bildbericht folgt in einer der nächsten Volksstimme-Ausgaben.