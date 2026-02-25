In Wernigerode ist ein 37-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag (24. Februar) mutmaßlich unter Drogeneinfluss unterwegs gewesen. Ein Test schlug laut Polizei positiv an. Wie ein solcher Schnelltest abläuft und was dem Fahrer nun droht.

Polizei stoppt 37‑Jährigen in Wernigerode: Urinprobe unter Aufsicht - so laufen Drogenkontrollen wirklich ab

Urinbecher und Analysestreifen: Damit erfolgen bei konkretem Verdacht polizeiliche Drogenschnelltests - wie am zuletzt in Wernigerode.

Wernigerode. - Gleich in mehrfacher Hinsicht ist es für einen 37-jährigen Autofahrer am Dienstag (24. Februar) ziemlich dumm gelaufen. Zunächst sah der Mercedesfahrer gegen 15.50 Uhr in der Straße Unterm Wulfhorn in Wernigerode die Haltekelle von Polizeibeamten. Dann ergab sich bei der Routinekontrolle noch ein Drogenverdacht, weil der Schnelltest positiv auf THC anschlug, wie ein Polizeisprecher erklärte.