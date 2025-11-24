Zahlreiche Besucher gab es jetzt bei einer Premiere in Kalbe. In einem Floristikgeschäft, das erst 2025 eröffnet worden ist, lockte eine Adventsausstellung.

Kalbe - Damit hatte er nicht gerechnet, auch wenn Martin Büst und sein Team bereits seit Tagen die Adventsausstellung vorbereitet hatten. Die lockte nun am Wochenende in die „Flora Büst“. Und nicht nur der Inhaber zeigte sich „überwältigt von der großen Resonanz“.