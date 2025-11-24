Ende für Partylocation am Hassel Flowerpower vor dem Aus – Magdeburgs Kult-Bar am Hassel schließt
Schocknachricht für alle Nachtschwärmer in Magdeburg: Das Flowerpower, eines der ältesten Szenelokale am Hasselbachplatz, steht vor dem Aus. Warum, erklärt Betreiberin Janet Knoll.
Aktualisiert: 24.11.2025, 19:57
Magdeburg - Die Nachricht trifft Magdeburg mitten ins Nachtschwärmer-Herz: Das Flowerpower, seit 19 Jahren einer der buntesten und beständigsten Orte des Nachtlebens am Hasselbachplatz, verliert sein Zuhause.