Alle anderen Soldaten sind nach Hause gefahren, doch Britta S. trägt die graue Kordel des Offiziers vom Wachdienst - und ist allein vor Ort. Wie sie Weihnachten in der Kaserne verbringt.

Allein in der Kaserne: So arbeitet Hauptfeldwebel Britta S. während Heiligabend

Letzlingen - Es wird still werden, so viel steht fest. Der Übungsbetrieb ist für dieses Jahr ohnehin beendet, das letzte Antreten zum Jahresabschluss schon Geschichte. Viele Soldaten sind bereits nach Hause gefahren. Die wenigen, die noch da sind, verabschieden sich im Laufe des Tages in ein zumeist langes Weihnachtswochenende.