Die Zeit vor Weihnachten ist Spendensaison – auch in Halberstadt. Der Rotary Club Halberstadt unterstützt traditionell zwei Einrichtungen, die Menschen in Not helfen. Wofür das Geld in der Wärmestube Halberstadts eingesetzt werden soll.

Freuen sich über die Spenden des Rotary Clubs Halberstadt an Wärmestube und Bahnhofsmission: Cornelius Presch, Nancy Kubacki, Cathleen Brand, Timo Günther, Constantin Schnee und Christian Mokosch (von links nach rechts).

Halberstadt. - Zunächst sind es einfach nur Zahlen. Doch die Zuhörer verstehen, was sich hinter den nackten Zahlen verbirgt – Menschen in schwierigen Lebenslagen. Für Nancy Kubacki, seit einem halben Jahr Leiterin der Halberstädter Wärmestube, Alltag.