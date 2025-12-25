Ehrenamt im Harz Halberstadts Rotarier helfen den Helfern
Die Zeit vor Weihnachten ist Spendensaison – auch in Halberstadt. Der Rotary Club Halberstadt unterstützt traditionell zwei Einrichtungen, die Menschen in Not helfen. Wofür das Geld in der Wärmestube Halberstadts eingesetzt werden soll.
25.12.2025, 10:15
Halberstadt. - Zunächst sind es einfach nur Zahlen. Doch die Zuhörer verstehen, was sich hinter den nackten Zahlen verbirgt – Menschen in schwierigen Lebenslagen. Für Nancy Kubacki, seit einem halben Jahr Leiterin der Halberstädter Wärmestube, Alltag.