Post bleibt in Arendsee „Die Gespräche mit den Kunden sind wichtig“: 70-jährige Geschäftsfrau will nun die Rente genießen
Dagmar Paschke übergibt ihr Geschäft PaKo und möchte den Ruhestand genießen. Zuvor erzählte sie der Volksstimme, was die Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten ausgemacht hat.
25.12.2025, 10:00
Arendsee. - Besinnlichkeit und dann bevorstehende Veränderungen im neuen Jahr – dies verbinden viele Menschen mit den aktuellen Tagen. Für Dagmar Paschke trifft Letzteres besonders zu. Die erfahrene Geschäftsfrau zieht sich in die zweite Reihe zurück. Aber zuvor erzählt sie, worauf es ankommt.