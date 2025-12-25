Dagmar Paschke übergibt ihr Geschäft PaKo und möchte den Ruhestand genießen. Zuvor erzählte sie der Volksstimme, was die Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten ausgemacht hat.

„Die Gespräche mit den Kunden sind wichtig“: 70-jährige Geschäftsfrau will nun die Rente genießen

Dagmar Paschke in ihrem Arendseer Geschäft PaKo. Dort gibt es neben Schreibwaren, Zeitschriften und Büchern auch eine Poststelle.

Arendsee. - Besinnlichkeit und dann bevorstehende Veränderungen im neuen Jahr – dies verbinden viele Menschen mit den aktuellen Tagen. Für Dagmar Paschke trifft Letzteres besonders zu. Die erfahrene Geschäftsfrau zieht sich in die zweite Reihe zurück. Aber zuvor erzählt sie, worauf es ankommt.