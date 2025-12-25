Zehn Jahre lebte der Rübeländer Jan Koppelin in Kolumbien. In dem südamerikanischen Land fand er zur Musik. 2022 kehrte er zurück in den Harz, wo er 2024 ein Konzert in der Baumannshöhle spielte. Nun will der Musiker sein erstes Album aufnehmen.

Musiker aus dem Harz nimmt sein erstes Album auf – wieso das in Kolumbien passiert

Rübeland. - Es ist mittlerweile eineinhalb Jahre her, dass Jan Koppelin ein Konzert in der Baumannshöhle im Oberharz gespielt hat. Zum Zeitpunkt des Auftritts war der gebürtige Rübeländer erst seit zwei Jahren wieder in Deutschland. Die zehn Jahre davor lebte er in Kolumbien, wo er zur Musik gefunden hatte. Es ist ein Weg, den er nun fortsetzen will – mit der Veröffentlichung seines ersten Albums.