In Lindstedt wird über eine Anbindung zum Altmarkrundkurs diskutiert. Welche Ideen letztlich umgesetzt werden, bleibt offen und sorgt für Gesprächsstoff im Stadtrat.

Der Gutshof Lindstedt soll nun an den Altmarkrundkurs angebunden werden.

Lindstedt. - Aller guten Dinge sind vier? Für Stadträtin Anja Rohrdiek (CDU) endete am Montagabend ein langer Kampf mit einem – zumindest – Teilerfolg. Und wie das oft nach so einem Marathon ist, fehlte am Ende vielleicht ein bisschen die Kraft zum Jubeln. „Danke für die Chance“, brachte die Lindstedterin nur, beide Hände hebend, hervor, nachdem Gardelegens Stadtrat mehrheitlich beschlossen hatte, ihrem Antrag stattzugeben.