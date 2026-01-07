Das Architekturbüro in der Rolandstadt existiert seit 35 Jahren. Lutz Schwarzbrunn und Clemens Bach über Bauprojekte und einen leise anklingenden Abschied. Welche Herausforderungen die beiden in ihrem Berufsleben gemeistert haben.

Die Architekten Clemens Bach (links) und Lutz Schwarzbrunn ließen Besucher in Stendal mit einer Schaufenstergalerie zur Weihnachtszeit an ihrem Berufsleben teilhaben.

Stendal - Wer mit offenem Blick durch Stendal spaziert, sieht mehr als nur Straßen, Plätze und Häuser. Derjenige erkennt Spuren von Ideen, erahnt Diskussionen über Grundrisse und endlose Baustellenbesuche. Es gibt in der Rolandstadt kaum eine Straße, in der nicht mindestens ein Gebäude des Architekturbüros Stendal steht – manchmal unauffällig, manchmal prägend, aber immer durchdacht. Seit 35 Jahren, gegründet im Juli 1990, ist das Büro eine feste Größe der Stadt.