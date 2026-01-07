Ein geheimnisvoller Umschlag, alte Schwarz-Weiß-Fotos und viele offene Fragen: Wer sind die Personen, die in einem Wernigeröder Friseursalon lächelnd posieren? Das Stadtarchiv sucht Zeitzeugen, um das Rätsel aus den 1970er Jahren zu lösen.

Zeitzeugen aus Wernigerode gesucht: Wer kann das Rätsel um historische Friseur-Fotos lösen?

Wer erkennt diesen Friseur-Salon, die Mitarbeiterinnen oder Kunden wieder? Den Mitarbeitern des Wernigeröder Stadtarchivs ist eine Foto-Serie in die Hände gefallen, deren Ursprung und Bestimmung völlig unbekannt ist.

Wernigerode. - Mithilfe einer Lupe versucht Katrin Schröder die winzigen Buchstaben zu entziffern – doch es hilft nichts, auch dieser Hoffnungsschimmer wird zur Sackgasse. Es bleibt ein Geheimnis, wer die Frauen auf dem Foto sind, warum sie fröhlich lächelnd beim Arbeiten abgelichtet wurden. Klar ist nur: Die Schwarz-Weiß-Bilder stammen aus einem Wernigeröder Friseursalon, vermutlich Anfang der 1970er Jahre aufgenommen. Können Zeitzeugen helfen, das Rätsel lösen?