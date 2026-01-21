Jetzt einschalten
Legendäre Eisdiele wird wieder eröffnet Pure Nostalgie: Eis Blume kehrt 2026 zurück nach Magdeburg
Eis Blume war über Jahrzehnte Anlaufstelle für Freunde einer kalten Erfrischung. Das Aus nach dem Tod des Betreibers betrübte viele Magdeburger. Nun gibt es den Neustart.
21.01.2026, 17:00
Magdeburg. - Eis Blume war das, was man mit Fug und Recht als Kult bezeichnen kann. Die Eisdiele im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld war viele Jahrzehnte ein beliebter Anlaufpunkt. Und die lange Zeit sah man dem kleinen Lokal an der Olvenstedter Straße auch an.