Eis Blume war über Jahrzehnte Anlaufstelle für Freunde einer kalten Erfrischung. Das Aus nach dem Tod des Betreibers betrübte viele Magdeburger. Nun gibt es den Neustart.

Von Stefan Harter 21.01.2026, 17:00
Viele Magdeburger haben gute Erinnerungen an Eis Blume in Stadtfeld. 2026 wird die Eisdiele zurückkehren.
Magdeburg. - Eis Blume war das, was man mit Fug und Recht als Kult bezeichnen kann. Die Eisdiele im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld war viele Jahrzehnte ein beliebter Anlaufpunkt. Und die lange Zeit sah man dem kleinen Lokal an der Olvenstedter Straße auch an.