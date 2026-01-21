weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
Lange Zeit Sorgenkind, nun Erfolgsgeschichte: Was wie ein Märchen klingt, ist Realität geworden. Das Magdeburger Standesamt hat den Turbo eingelegt. Was das für Eltern bedeutet.

Von Sabine Lindenau 21.01.2026, 17:00
Ein Baby klammert sich an den Finger seiner Mutter. Das Ausstellen von Geburtsurkunden in Magdeburg hat sich hingezogen. Nun gibt es eine positive Entwicklung.
Magdeburg. - Anträge, die sich kistenweise stapeln. Eltern, die monatelang auf Geburtsurkunden warten und verzweifeln. Und eine Behörde unter Druck: Dem Standesamt Magdeburg ist nach Monaten des Frusts eine unerwartete Kehrtwende gelungen.