Lange Zeit Sorgenkind, nun Erfolgsgeschichte: Was wie ein Märchen klingt, ist Realität geworden. Das Magdeburger Standesamt hat den Turbo eingelegt. Was das für Eltern bedeutet.

Von Frust zu Fortschritt: Was sich beim Magdeburger Standesamt geändert hat

Ein Baby klammert sich an den Finger seiner Mutter. Das Ausstellen von Geburtsurkunden in Magdeburg hat sich hingezogen. Nun gibt es eine positive Entwicklung.

Magdeburg. - Anträge, die sich kistenweise stapeln. Eltern, die monatelang auf Geburtsurkunden warten und verzweifeln. Und eine Behörde unter Druck: Dem Standesamt Magdeburg ist nach Monaten des Frusts eine unerwartete Kehrtwende gelungen.