DDR-Produkte sind Klassiker, die bei vielen Familien nicht wegzudenken sind. So wie in Burg. Bei Familie Köppe ist nahezu die gesamte Küchenausstattung noch vorhanden. So wie der SKT 78 von Foron.

DDR-Produkte sind treue Begleiter: Familie aus Burg schwört auf den Schnellkochtopf SKT 78 von Foron

Christa Köppe mit dem Foron SKT 78 - der Schnellkochtopf ist seit 1977 im Bestand der Familie und leistet in Burg immer noch seinen Dienst.

Burg - Unkaputtbar. Über drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung leisten DDR-Produkte ihren treuen Dienst. Sei es der Wecker KZW 1500 oder das Rührgerät RG 28s. Bei einer Familie aus Burg ist die technische Küchenausstattung noch nahezu komplett.