Fledermäuse Batman schläft im Burgkeller: Fledermauszählung in Kalbe

Braunes Langohr, Fransenfledermaus und Wasserfledermaus sind in der Region rund um Kalbe zu Hause. Naturschützer der Fachgruppe Vienau machten sich nun auf, um in den Winterquartieren in Kalbe, Mehrin und Jeetze den Bestand zu erfassen. Die Anzahl der gezählten Tiere überraschte.