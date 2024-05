Radsportlegende Jan Ullrich besucht das Friedensfahrtmuseum in Kleinmühlingen. Dabei hat Museumschef Horst Schäfer eine besondere Überraschung für den Tour-de-France-Sieger parat.

Jan Ullrich besucht Friedensfahrtmuseum in Kleinmühlingen - und wird überrascht

Jan Ullrich ließ es sich nicht nehmen, auf diesem besonderen Ergometer in die Pedale zu treten. Rechts nebem ihm Horst Schäfer, Leiter des Friedensfahrtmuseum in Kleinmühlingen.

Kleinmühlingen. - Hoher Besuch im Friedensfahrtmuseum in Kleinmühlingen am Mittwochnachmittag: Der ehemalige Radrennfahrer und Spitzensportler Jan Ullrich (Tour-de-France-Sieger 1997; Goldmedaille Olympische Spiele 2000) stattete dem Museum im Bördeland einen Besuch ab. Zur Begrüßung servierte ihm Museumsleiter Hort Schäfer eine herzhafte Kartoffelsuppe, hatte aber noch eine ganz besondere Überraschung für den Radrennfahrer in der Hinterhand.