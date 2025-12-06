Der Gardelegener Stadtrat lehnt eine Einladung zur Baumchallenge ab. Warum, das wurde eifrig diskutiert und letztlich auch eine Entscheidung getroffen.

Eine Baumpflanzaktion in einer Stadt in Deutschland: Auch Gardelegens Stadtrat will einen Baum pflanzen, aber nicht über die allerorts kursierende Baumchallenge.

Gardelegen. - Von inflationär, Schneeballaktion, vielen Bäumen, und nicht gewünschten Grillpartys sowie Tassen, die man nicht mehr alle im Schrank hat, war da die Rede im Stadtrat, was beim Chef des höchsten Gremiums der Gardelegener Kommunalpolitik, Kai-Michael Neubüser, zunehmend für Verärgerung sorgte. Er habe so langsam das Gefühl, nicht mehr ernst genommen zu werden und das verbitte er sich, stellte Neubüser klar. Er habe eine Anfrage vom Verein Ipse excitare erhalten, die den gesamten Stadtrat betreffe, und darüber habe der Stadtrat ordentlich zu beraten und zu entscheiden, denn schließlich „will und kann ich das nicht in meiner grenzenlosen Arroganz allein entscheiden“, ermahnte der Stadtratsvorsitzende die Mitglieder des Gremiums. Worum ging es?