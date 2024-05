Kommunikationsproblem in der Stadtverwaltung

Zugeschüttete Pflanzlöcher hinterm Parkplatz-Schild an der Ostpromenade zeugen davon, wo bis vor kurzem noch junge Bäume standen.

Kalbe - Es mutet an wie ein Stück aus dem Kuriositätenkabinett. Doch das, was sich da kürzlich an der Kalbenser Ostpromenade abgespielt hat, beschäftigte anschließend sogar den Stadtrat.