Magdeburg, Deutschland
  4. Streit im Stadtrat blockiert Lösung für Innenstadt-Händler in Magdeburg

Verkehrschaos und Umsatzeinbrüche Hoffnung geplatzt: Warum es keine schnelle Lösung für Magdeburgs Innenstadt gibt

Verkehrschaos, Umsatzeinbrüche und Existenzängste belasten den Innenstadthandel in Magdeburg. Ein Runder Tisch sollte Lösungen bringen – doch die Politik entscheidet anders.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 25.11.2025, 11:02
Der Breite Weg ist Magdeburgs Shopping-Meile. Ankerpunkt ist das Allee-Center. Doch der Einzelhandel leidet unter den zahlreichen Baustellen in der Stadt. Eine Idee, die Innenstadt zu stärken, ist im Stadtrat dennoch durchgefallen.
Magdeburg. - Bröckel-Brücken, Verkehrschaos, Umwege: Wer in die Magdeburger Innenstadt möchte, muss Zeit mitbringen. Oder das Auto stehen lassen und in die Straßenbahn einsteigen. Cityhändler haben seit dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt ohnehin mit Umsatzeinbußen zu kämpfen. Eine Idee, die Innenstadt zu stärken, ist im Stadtrat dennoch durchgefallen.