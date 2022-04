Bei Wanderung nahe Vienau bei Kalbe: Ein Kreuz für den Wolf

Vienau - Sichtlich überrascht und erfreut zeigte sich am Freitagvormittag Naturschützer Michael Arens, als er auf der großen Wiese vor der Feldsteinkirche in Vienau wohl an die 200 Wanderfreunde aus nah und fern begrüßen konnte . Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause fand am Karfreitag die traditionelle Wanderung für die ganze Familie erstmals wieder statt. Und bei der gab es interessante Haltepunkte.