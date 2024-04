Gitti und Heinz-Herrmann Niebel feiern in Kalbe Eiserne Hochzeit. Beide lernten sich zufällig in Barnebeck im Kreis Salzwedel kennen - beim Pullover-Kauf im HO-Verkaufswagen.

Kalbe - Es ist Herbst 1957. In Barnebeck, heute ein Ortsteil der Hansestadt Salzwedel, steht ein Verkaufswagen der HO. Heinz-Herrmann Niebel, der zu dieser Zeit seinen Wehrdienst im Kreis Salzwedel ableistet, spaziert durch den Ort und erblickt an dem Einkaufswagen eine junge Frauen, die einen Pullover kaufen möchte ... Heinz-Herrmann (88) und Gitti Niebel (83) – feiern im April 2024 in Kalbe ihre Eiserne Hochzeit.