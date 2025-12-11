Abermals hat die bekannte Schauspielerin Friederike Becht in Kalbe aus dem Tagebuch der Anne Frank gelesen. Dazu erklang Musik, die ebenfalls Emotionen auslöste.

Gleich zweimal trat Friederike Becht am Donnerstag vor Schülern der Sekundarschule Kalbe auf. Und nicht nur sie allein.

Kalbe - Sie sei für ihn „eine der besten Schauspielerinnen, wenn nicht sogar die beste in Deutschland“, sagt Reinhard Seehafer, Intendant der Altmark Festspiele, und blickt dabei auf Friederike Becht. Die Frau, bekannt aus vielen Film-, Fernseh- und Theaterproduktionen und gerade erst in der Hauptrolle des ZDF-Dramas „Im Rausch“ zu erleben, wirkt etwas verlegen. Dass das Lob aber alles andere als unberechtigt ist, wird wenig später deutlich. Da liest sie vor Schülern der Sekundarschule Kalbe aus dem Tagebuch der Anne Frank. Und es ist mucksmäuschenstill.