Der Bund hat 35 Millionen Euro für die 5,8 Kilometer lange Umgehungsstraße für Miesterhorst zwischen Wolfsburg und Gardelegen freigegeben. Doch wann es tatsächlich los geht mit dem Bau, ist aktuell noch offen.

Bis zum ersten Spatenstich wird es noch länger dauern

Die Ortsumgehung für Miesterhorst kann gebaut werden. Das Bundesverkehrsministerium hat die Baufreigabe erteilt.

Miesterhorst. - Jetzt dürfte es nun sicher sein, das Projekt einer Ortsumgehung für Miesterhorst, ein Ort zwischen Gardelegen und Wolfsburg. Nach einer längeren Zitterpartie hat der Bund im Rahmen der Haushaltsplanung für 2026 die Mittel für den Bau der Straße zwar zur Verfügung gestellt, aber ein Baustart steht noch in den Sternen.