Grünes Licht für 3,6 Hektar Erweiterung Oebisfelde erweitert die Biogasanlage – Stadtrat vertritt deutliche Meinung
Die Energiewende kommt direkt vor die Haustür: In Oebisfelde soll die Biogasanlage deutlich vergrößert werden. Der Stadtrat hat nun über den Bebauungsplan entschieden.
03.12.2025, 18:30
Oebisfelde. - Die Energiewende passiert nicht nur auf großen Windparks oder in den Ministerien, sondern direkt vor der Haustür: In Oebisfelde steht eine wichtige Erweiterung der örtlichen Biogasanlage bevor. Der Stadtrat hat dazu eine deutliche Meinung.