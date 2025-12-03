Die Energiewende kommt direkt vor die Haustür: In Oebisfelde soll die Biogasanlage deutlich vergrößert werden. Der Stadtrat hat nun über den Bebauungsplan entschieden.

Viele Kommunen setzen auf Biogasanlagen für nachhaltige und verlässliche Energiegewinnung. Auch Oebisfelde

Oebisfelde. - Die Energiewende passiert nicht nur auf großen Windparks oder in den Ministerien, sondern direkt vor der Haustür: In Oebisfelde steht eine wichtige Erweiterung der örtlichen Biogasanlage bevor. Der Stadtrat hat dazu eine deutliche Meinung.