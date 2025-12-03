weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Oebisfelde
    4. >

  4. Grünes Licht für 3,6 Hektar Erweiterung: Oebisfelde erweitert die Biogasanlage – Stadtrat vertritt deutliche Meinung

Grünes Licht für 3,6 Hektar Erweiterung Oebisfelde erweitert die Biogasanlage – Stadtrat vertritt deutliche Meinung

Die Energiewende kommt direkt vor die Haustür: In Oebisfelde soll die Biogasanlage deutlich vergrößert werden. Der Stadtrat hat nun über den Bebauungsplan entschieden.

Von Cedar D. Wolf 03.12.2025, 18:30
Viele Kommunen setzen auf Biogasanlagen für nachhaltige und verlässliche Energiegewinnung. Auch Oebisfelde
Viele Kommunen setzen auf Biogasanlagen für nachhaltige und verlässliche Energiegewinnung. Auch Oebisfelde Symbolbild: Cedar D. Wolf

Oebisfelde. - Die Energiewende passiert nicht nur auf großen Windparks oder in den Ministerien, sondern direkt vor der Haustür: In Oebisfelde steht eine wichtige Erweiterung der örtlichen Biogasanlage bevor. Der Stadtrat hat dazu eine deutliche Meinung.