Ein verirrter Lkw-Fahrer hat mit seinem 40-Tonner eine Spur der Verwüstung in dem Bördeort hinterlassen und sich aus dem Staub gemacht.

Bei einer Wendeaktion im Domersleber Weg in Remkersleben hat ein Rübenlaster die Einfahrt eines Einfamilienhauses komplett demoliert.

Remkersleben - Am Ende der Sackgasse sieht es in Remkersleben recht wüst aus. Hier hat der Fahrer versucht, zu wenden. Das gelang ihm nach gut einer Stunde auch. Was er hinterlassen hat, beschäftigt jetzt die Behörden und die Eigentümer.