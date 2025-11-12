weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Insolvenz bei Boryszew: Erste Kündigungen kurz vor Weihnachten

Jobabbau Erste Kündigungen bei der Boryszew Gardelegen - und das kurz vor Weihnachten

24 Mitarbeiter haben ihre Entlassungsschreiben erhalten. Und das, obwohl der Insolvenzverwalter erst Mitte Oktober mögliche Kündigungen dementiert hat.

Von Cornelia Ahlfeld Aktualisiert: 13.11.2025, 09:49
Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens im Mai dieses Jahres hat es jetzt die ersten Kündigungen gegeben.
Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens im Mai dieses Jahres hat es jetzt die ersten Kündigungen gegeben.

Gardelegen. - Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Boryszew Kunststofftechnik Deutschland am 1. Mai dieses Jahres hat es jetzt die ersten Kündigungen gegeben. 24 Mitarbeiter sind betroffen, darunter Einrichtungsleiter und Schichtleiter.