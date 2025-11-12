24 Mitarbeiter haben ihre Entlassungsschreiben erhalten. Und das, obwohl der Insolvenzverwalter erst Mitte Oktober mögliche Kündigungen dementiert hat.

Erste Kündigungen bei der Boryszew Gardelegen - und das kurz vor Weihnachten

Gardelegen. - Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Boryszew Kunststofftechnik Deutschland am 1. Mai dieses Jahres hat es jetzt die ersten Kündigungen gegeben. 24 Mitarbeiter sind betroffen, darunter Einrichtungsleiter und Schichtleiter.