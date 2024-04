Breitbandausbau sorgt für Ärger in Wollenhagen

In Wollenhagen gibt es Ärger mit der Breitbanderschließung. Ärger gibt es auch mit der schlechten Ausführung von Pflasterarbeiten, denn zurückgeblieben sind tiefe Löcher.

Wollenhagen - „Als Tiger gestartet und als Bettvorleger gelandet“ – so formulierte es ein Volksstimme-Leser aus Wollenhagen (Name d. Red. bekannt). Gemeint ist damit der Breitbandausbau in dem kleinen Ort bei Gardelegen.