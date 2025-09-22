Das Brucca-Festival, das bereits zum achten Mal in Kalbe stattfand, hat inzwischen viele Fans. Allerdings sind das nicht unbedingt Einwohner der Milde-Stadt.

Brucca 2025 und was bei den Besuchern zu merken ist

Das Duo Upside Down Acro aus den Niederlanden performte auf dem Kirchplatz.

Kalbe - „Nach dem Festival ist vor dem Festival“: Das sei die Maxime, sagte Corinna Köbele, Vorsitzende des Vereins Künstlerstadt Kalbe. Der hatte ein Jahr lang alles daran gesetzt, dass am Wochenende internationale Künstler und viele, vor allem auswärtige, Besucher zum achten Brucca in der Kalbenser Altstadt begrüßt werden konnten.