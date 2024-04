Circus Moreno und Maximus verbinden familiäre Bande und zwei ungewöhnliche Diebstähle. Während der Vorführungen sind große Geldbeträge aus den Wohnwagen verschwunden. Was steckt dahinter?

Dunkle Wolken am Circus-Himmel: Renaldo Weisheit, Lilly Weisheit und Lea Stefani vom Circus Maximus fürchten um ihre Existenz. Am 20. April soll während einer Show bei ihnen im Wohnwagen eingebrochen und Hab und Gut entnommen worden sein.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gardelegen/Magdeburg. - Ist die Zirkus-Welt ins Visier von Kriminellen geraten? Das sagt zumindest Renaldo Weisheit, Direktor des Circus Maximus, nachdem, wie er berichtet, vor wenigen Tagen rund 20.000 Euro aus einem Wohnwagen gestohlen wurden – während der laufenden Show. Nicht einmal ein Jahr ist es her, da gab es ähnliche Berichte vom Circus Moreno, bei dem Weisheits Schwester Conchita Moreno Chefin ist. Zuletzt hatten die Morenos sogar bekannt gemacht, dass ihnen ein kleiner Hundewelpe gestohlen wurde. Beide Circusfamilien sind in der Altmark bekannt, schlagen sie doch seit Jahren ihr Winterlager in Miesterhorst auf.