  4. Fördermaßnahme: Das Gemeindehaus in Kalbe als Großbaustelle

Bei der Anlaufberatung ist festgelegt worden, wann die umfangrecArbeiten beginnen und wie sie vonstatten gehen sollen.

Von Cornelia Kaiser 06.02.2026, 10:16
Das evangelische Gemeindehaus stammt von 1910. Seither hat sich baulich nicht viel verändert.
Kalbe - „Wir wollen das Gemeindehaus für die nächsten Generationen erhalten.“ Dieser Satz, gesprochen vom Vorsitzenden des evangelischen Gemeindekirchenverbandes Kalbe, Klaus-Ulrich Dressel, ist drei Jahre alt. Nicht erst seit dieser Zeit laufen Vorbereitungen für die Maßnahme, für die jetzt der Startschuss unmittelbar bevorsteht.