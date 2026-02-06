Bei der Anlaufberatung ist festgelegt worden, wann die umfangrecArbeiten beginnen und wie sie vonstatten gehen sollen.

Das evangelische Gemeindehaus stammt von 1910. Seither hat sich baulich nicht viel verändert.

Kalbe - „Wir wollen das Gemeindehaus für die nächsten Generationen erhalten.“ Dieser Satz, gesprochen vom Vorsitzenden des evangelischen Gemeindekirchenverbandes Kalbe, Klaus-Ulrich Dressel, ist drei Jahre alt. Nicht erst seit dieser Zeit laufen Vorbereitungen für die Maßnahme, für die jetzt der Startschuss unmittelbar bevorsteht.