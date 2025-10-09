Neues Denkmahl erinnert an Bombenopfer Als der Luftschutzkeller zur Todesfalle wurde
Auf dem Postparkplatz erinnert ein neues Denkmal an die Opfer der Bombardierung Gardelegens im März 1945. Wie es dazu kam und welche Geschichten Zeitzeugen zu erzählen haben.
Aktualisiert: 10.10.2025, 12:36
Gardelegen. - Am 15. März 1945, nur wenige Wochen vor Kriegsende, wurde Gardelegen Ziel eines verheerenden Bombenangriffs. 80 Jahre später erinnert nun ein neues Denkmal an die vielen Toten und an das zerstörerische Ausmaß des Krieges. Am Dienstag wurde es offiziell eingeweiht.