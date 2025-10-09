Auf dem Postparkplatz erinnert ein neues Denkmal an die Opfer der Bombardierung Gardelegens im März 1945. Wie es dazu kam und welche Geschichten Zeitzeugen zu erzählen haben.

Als der Luftschutzkeller zur Todesfalle wurde

Das Denkmal „Die Tür ins Nichts“ steht heute dort, wo vor knapp 80 Jahren mehr als 50 Menschen starben.

Gardelegen. - Am 15. März 1945, nur wenige Wochen vor Kriegsende, wurde Gardelegen Ziel eines verheerenden Bombenangriffs. 80 Jahre später erinnert nun ein neues Denkmal an die vielen Toten und an das zerstörerische Ausmaß des Krieges. Am Dienstag wurde es offiziell eingeweiht.