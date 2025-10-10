Nachdem klar ist, was Thyssenkrupp für den Standort Schönebeck plant, sind die IG Metall und der Betriebsrat am Zug. Ein erstes Treffen ist terminiert.

Am 3. November 2022 streikten rund 130 Mitarbeiter der Frühschicht von Thyssenkrupp für zwei Stunden vor dem Werk.

Schönebeck/Essen. - Wie geht es im Schönebecker Werk von Thyssenkrupp weiter? Nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, dass 50 Stellen in das Ausland verlegt werden und weitere Optionen sind möglich, hängen von den anstehenden Verhandlungen mit der IG Metall und dem Betriebsrat ab. Dort liegt nun der Ball.