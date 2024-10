Altmärker Feuerwehrchef schafft bei der Firefighter Challenge WM in Nashville / USA den Sprung in die Elite-Truppe „Lion’s Den“ (Höhle der Löwen) .

Wiepke/Nashville. - Er hat es geschafft. Uwe Schlonsak, Gardelegens Feuerwehrverbandschef und Wehrleiter von Wiepke, ist der erste Sachsen-Anhalter im internationalen Feuerwehr-Eliteclub „Lion’s Den“, in dem die härtesten Feuerwehrleute der Welt versammelt sind. Wer drin ist, bleibt drin. Diese Ehre gilt fürs ganze Leben. Voraussetzung dafür ist es, den Internationalen Firefighter Parcours in einer unfassbar kurzen Zeit zu bewältigen. Für Männer sind das 2 Minuten und 30 Sekunden. Der 52-Jährige schaffte es am Dienstag im US-amerikanischen Nashville in zwei Minuten, 29 Sekunden und 53 Millisekunden. Sieben Millisekunden vor der geforderten Zeit.