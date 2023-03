Besuch vom Deutschen Fußball Bund (DFB) hatten die Mädchen und Jungen der Grundschule Brunau. Mit Fußballerinnen des Magdeburger FFC erlebten sie eine Trainingsstunde am Fußball.

DFB zu Gast in Grundschule Brunau

Das DFB-Mobil zu Gast in der Grundschule Brunau: Unter Anleitung von Caroline Hildebrand absolvieren die Schüler Übungen.

Brunau - Das Landesmobil des Deutschen Fußball Bundes (DFB) machte am Montag in der Brunauer Grundschule Station. Zwei Trainerinnen vermittelten den Kindern den Spaß am Spiel und gaben den Lehrern nützliche Hinweise für den Sportunterricht.