Der Ehrgeiz ist riesengroß. Die Calvörder wollen in kurzer Zeit einen etwa 20 Meter hohen Stamm aufstellen. Wird die Mission gelingen?

Lebendige Traditionen in Calvörde rund um den Maibaum

Mit vereinten Kräften sind vier Frauen und 21 Männer der Feuerwehr und des Vereins dabei, den geschmückten Maibaum auf dem Calvörder Marktplatz in die senkrechte Stellung.

Calvörde. - Pünktlich zum 19 Uhr-Schlag der Kirchturmuhr beginnt das traditionelle Spektakel. In neuen knallgelben T-Shirts betreten die Stars – Mitglieder der Feuerwehr und des Feuerwehrvereins – den Marktplatz. „Es ist in diesem Jahr – mit fast 20 Meter – vielleicht nicht der längste Maibaum in der Region, aber der kompakteste“, sagt Frank Adolf, Vorsitzender des Feuerwehrvereins, der 1993 ins Leben gerufen wurde.

Das Prachtstück von Maibaum ist in einem Calvörder Wald, wo sich Fuchs und Hase treffen, kerzengerade gewachsen. Feuerwehrmann Harald Kampe, der gemeinsam mit vier Frauen und 20 Männer den Baum samt Krone Stück für Stück in die Höhe bringt, ist mit 69 Lenzen der älteste Akteur beim Baumstemmen. Seit 1965 zählt Kampe zur Calvörder Wehr, seit 1971 war er im Brandschutz aktiv.

Mehr als 300 Schaulustige beobachten gespannt die Zeremonie. Beim Aufstellen läuft scheinbar alles nach Plan. Das Maibaumaufstellen gibt es in Calvörde schon seit über 50 Jahren. „Etwa 45 Leute vom Feuerwehrverein, von der Feuerwehr und Helfer waren bei den Vorbereitungen involviert und sind heute im Einsatz“, zählt Adolf auf. Der Vorsitzende hebt das Zusammenspiel von Feuerwehr und Verein zur Pflege der Traditionen hervor. Nur noch ein kleines Stück fehlt, bis der Baum in der Senkrechten steht.

Nur mit Frauenpower

„Ohne Frauen geht bei uns im Verein gar nichts“, gesteht Adolf. Etwa ein Drittel der insgesamt 87 Mitglieder sind weiblich. „Wenn es nicht sogar mehr sind. Die Frauen sind nicht nur beim Stemmen vertreten, sondern sie haben zum Beispiel auch das Grüne geschnitten und den Kranz gebunden“, beschreibt Adolf. Es gibt tosenden Beifall für die Akteure, die es schafften, den Stamm in 21 Minuten kerzengerade zu postieren. Auch Calvördes Ortsfeuerwehrleiter Andreas Wolter hatte mit angepackt, schaut nun zufrieden und fasst zusammen: „Auf diese Truppe ist Verlass.“

Die Jüngsten vom Calvörder Karnevalsclub tanzen um den Maibaum herum. Foto: Anett Roisch

Burkhard Schulze, Vorsitzender des Calvörder Karnevalsclubs (CKC), betont, dass er mächtig stolz auf sein Narrenvolk im 46. Jahr vom Bestehens des CKC ist. Mehr als 70 Mitwirkende seien in diesem Jahr bei einer beeindruckenden Show auf der Bühne und hinter den Kulissen in Aktion gewesen.

Calvördes Bürgermeister Hubertus Nitzschke (UWG) bedankt sich bei den Tänzerinnen vom CKC sowie bei den Akteuren des Feuerwehrvereins und den Leuten, die die Gäste mit Speisen und Getränken versorgen.