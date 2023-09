Gardelegen (vs) - Sie kommen offensichtlich direkt vom Hamburger Físchmarkt und ja: Sie sind die „Echten“, versichert Sprecher Achim Borgschulze von der Event und Werbeagentur Jobo, in seiner Ankündigung eines ganz besonders lauten Veranstaltung in Gardelegen. Von Donnerstag, 5. Oktober, bis Sonnabend, 7. Oktober, kündigt sich „erstmalig“ die „Echte Gilde der Marktschreier“ für einen Besuch in Gardelegen an.

Eröffnet wird am Donnerstag offiziell mit einem „Original Marktschreier Frühstück und Freibier für alle anwesenden Gäste“, verspricht Borgschulze. Mit dabei sein werden „die besten Marktschreier der Republik“, die an allen drei Tagen jeweils von 10 bis 19 für ein ungewöhnliches Einkaufserlebnis samt Unterhaltungsfaktor sorgen wollen.

Käse Maik will ordenlich was in den Eimer hauen, wenn er die Kunden mit coolen Sprüchen an seinen Stand locken kann. Foto: Agentur Jobo

Los geht es am Donnerstag, 5. Oktober, mit einem „Treff der Marktschreier-Giganten sowie Gourmetmeile mit Krammarkt“. Darunter Käthe-Kabeljau „mit einem gigantischen Angebot an Fischbrötchen und dem über die Landesgrenzen hinaus bekannten Backfisch“ im Konkurrenzkampf mit Aal-Hinnerk, dem „Original vom Hamburger Fischmarkt“ mit jeder Menge Räucherfisch im Wagen.

Trauer um Markt-Ikone Wurst-Achim

Dazu Nudel-Kiri mit italienischen Teigwaren und Milka- Maxxx, der „Schokogigant von der Küste“, flankiert von Käse-Maik aus Osnabrück. „Hanseatische Stimmung mit Gaumenschmaus“ sei in Gardelegen also garantiert, versprechen die Veranstalter.

Und auch für das leibliche Wohl vor Ort werde an den drei Tagen mit Imbiss- und Getränkeständen gesorgt sein. Im Angebot: Deftiges und Süßes.

Zudem sei an Unterhaltung für die jüngsten Besucher gedacht. Unter anderem wird sich ein Kinderkarussell drehen. „Ein kleiner Krammarkt lädt zum Schlendern ein“, so die Veranstalter. Für jeden Besucher sei etwas dabei.

Nur einen der ganz Großen werden die Gardelegener nicht mehr kennenlernen dürfen, bedauert der Sprecher der Gilde: „Ein langjähriger Weggefährte und guter Freund, der König aller Marktschreier, Wurst-Achim, ist für immer von uns gegangen.“ Sein Spirit werde alle seine Kollegen „auf allen Märkten begleiten“.

Wichtig sind Humor und Schlagfertigkeit

Der Name Echte Gilde der Marktschreier stehe vor allem „als Synonym für die Entwicklung der volkstümlichen Traditionen des Marktschreiens, die auf dem Fischmarkt in Hamburg Altona gedieh“ heißt es auf der Internetpräsenz der Gilde. Dabei komme es nicht auf Lautstärke, sondern auf Originalität, Schlagfertigkeit, Witz, Humor und den Dialog untereinander an ...

Die Echte Gilde der Marktschreier gibt es seit 52 Jahren.