Zur Grünen Woche in Berlin reisen der Hof Tendler und die Stadt Gardelegen gemeinsam an. Mit Kichererbsen, regionalen Produkten und touristischen Angeboten werben sie für die Hansestadt.

Auf der Grünen Woche in Berlin sind in diesem Jahr wieder Aussteller aus Gardelegen dabei.

Gardelegen/Berlin. - Was auf den sandigen Böden der Altmark wächst, landet sonst eher selten im Rampenlicht. Auf der Grünen Woche in Berlin soll das dieses Jahr anders sein: Die Stadt Gardelegen fährt gemeinsam mit dem Hof Tendler zur 100. Ausgabe der Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau.