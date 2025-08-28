weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Müllkippe mitten in der Stadt: Dreist: Wieder Lumpenberge und Müll auf dem Tivoliplatz in Gardelegen

Seit Monaten ein Streitthema in Gardelegen: übervolle Altkleidertextilien und Lumpenberge, die davor einfach entsorgt werden.

Von Cornelia Ahlfeld Aktualisiert: 28.08.2025, 17:56
Lumpen- und Müllhaufen: Der Alttextilien-Containerplatz auf dem Tivoliplatz ist weiter der Hotspot in der Stadt für illegale Müllentsorgung.
Foto: Theresa Gringmuth

Gardelegen. - Seit Monaten dasselbe Bild auf dem Tivoliplatz – übervolle Altkleidercontainer. Davor türmt sich der Müll, Lumpenhaufen neben Lumpenhaufen, auseinandergerissen und großflächig verteilt und vermischt mit Dingen, die eben nicht in einen Altkleidercontainer gehören. Dieser Standort ist offenbar zur Müllkippe in der Stadt geworden.