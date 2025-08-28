Seit Monaten ein Streitthema in Gardelegen: übervolle Altkleidertextilien und Lumpenberge, die davor einfach entsorgt werden.

Dreist: Wieder Lumpenberge und Müll auf dem Tivoliplatz in Gardelegen

Lumpen- und Müllhaufen: Der Alttextilien-Containerplatz auf dem Tivoliplatz ist weiter der Hotspot in der Stadt für illegale Müllentsorgung.

Gardelegen. - Seit Monaten dasselbe Bild auf dem Tivoliplatz – übervolle Altkleidercontainer. Davor türmt sich der Müll, Lumpenhaufen neben Lumpenhaufen, auseinandergerissen und großflächig verteilt und vermischt mit Dingen, die eben nicht in einen Altkleidercontainer gehören. Dieser Standort ist offenbar zur Müllkippe in der Stadt geworden.