Dieser Mann ist ein Phänomen. Er betreut in der Woche zehn Trainingseinheiten für Leichtathleten, gibt auch als Renter noch Sportunterricht - und wurde jetzt geehrt.

Ehrung für einen, der gar nicht genug zu ehren ist

Raymund Schauer mit Moderator Holger Tapper (rechts) bei der Auszeichnungsveranstaltung in Magdeburg.

Kalbe/Magdeburg. - Wenn es auf Landesebene um Anerkennung für ehrenamtliches Engagement im Sport geht, hat dieser Mann auf jeden Fall eine Ehrung verdient. Das dachten sich auch die Verantwortlichen beim Kreissportbund Altmark-West und haben ihn vorgeschlagen.