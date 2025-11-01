Auszeichnung in Magdeburg Ehrung für einen, der gar nicht genug zu ehren ist
Dieser Mann ist ein Phänomen. Er betreut in der Woche zehn Trainingseinheiten für Leichtathleten, gibt auch als Renter noch Sportunterricht - und wurde jetzt geehrt.
01.11.2025, 06:00
Kalbe/Magdeburg. - Wenn es auf Landesebene um Anerkennung für ehrenamtliches Engagement im Sport geht, hat dieser Mann auf jeden Fall eine Ehrung verdient. Das dachten sich auch die Verantwortlichen beim Kreissportbund Altmark-West und haben ihn vorgeschlagen.