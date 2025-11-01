weather regenschauer
Größtes Verkehrsprojekt im Osten Baufortschritt wird sichtbar: A14 im Landkreis Stendal bekommt Betondecke

Die 6,5 Kilometer lange Fahrbahn des Autobahnabschnitts zwischen den Anschlussstellen Lüderitz und Stendal-Süd nimmt Form an. Wie Bauleute Wind und Wetter trotzen.

Von Christian Wohlt 01.11.2025, 08:00
A14-Nordverlängerung zwischen Lüderitz und Stendal: In drei Arbeitsschritten legt der sogenannte Fertiger die Betondecke auf die Asphaltschicht. Die Betondecke ist pro Fahrbahn 11,5 Meter breit und 26 Zentimeter dick.
Stendal - Es ist so weit. Der A14-Abschnitt zwischen Lüderitz und Stendal (Süd) wächst. Ein schwarzes Band zieht sich bereits durch die Landschaft. Die Asphalt-Tragschicht lässt den Verlauf der Autobahn schon deutlich erkennen. Doch erst die Betondecke macht die Fahrbahn komplett.