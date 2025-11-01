Bewerbung fürs Bundesfinale „Jugend musiziert“: Magdeburg will 2.000 junge Musiker in die Stadt holen
Wenn Magdeburg 2031 den 350. Geburtstag von Georg Philipp Telemann feiert, könnte die Stadt zugleich Gastgeber eines weiteren kulturellen Highlights werden: dem Bundesfinale von „Jugend musiziert“. Vorausgesetzt der Stadtrat macht mit 250.000 Euro den Weg dafür frei.
Magdeburg. - Wenn Magdeburg im Jahr 2031 den 350. Geburtstag seines berühmtesten Komponisten feiert – Georg Philipp Telemann –, soll die Stadt gleich mit einem zweiten Großereignis aufspielen: den Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“. Wenn der Stadtrat zustimmt.