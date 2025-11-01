Plötzlich freie Sicht Warum die Hecke am Sportplatz in Parey jetzt weg ist und was sich hier ändert
Wer am Sportplatz in Parey vorbeifährt, sieht plötzlich viel vom Spielfeld. Der Grund: Die alte Hecke musste weichen – doch sie soll bald wiederkommen. Was hier jetzt entsteht.
01.11.2025, 07:06
Parey. - Wer in Parey jetzt in die Straße „Am Sportplatz“ einbiegt und in Richtung des Jugendhauses fährt, kann einen ungewohnt weitläufigen Blick auf den örtlichen Sportplatz werfen und den Fußballern beim Training zusehen.