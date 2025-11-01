Ungewollte Schwangerschaft Wenn das Baby nicht gewollt ist
In welchem Ausnahmezustand sich Frauen bei einer ungewollten Schwangerschaft befinden und wie sich das auswirken kann, erzählt eine versierte Beraterin.
01.11.2025, 07:45
Salzwedel. - Immer wieder kommt es vor, dass tote Neugeborene gefunden werden, so Mitte Oktober in einem Ort in Baden-Württemberg, wo der Leichnam eines Babys in einem Müllsack abgelegt wurde. Ereignisse, die für Entsetzen und Trauer sorgen, aber wie könnte so etwas verhindert werden?