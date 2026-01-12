Eil
Giftschlammgrube Eilantrag: Was der BUND jetzt in Brüchau verhindern will
Der BUND will nicht tatenlos zusehen, dass in der Giftmüllgrube Brüchau Tatsachen geschaffen werden, noch bevor über seine Klage entschieden ist.
Aktualisiert: 12.01.2026, 18:36
Brüchau - Die Umweltschutz-Organisation BUND hat am Montag beim zuständigen Verwaltungsgericht einen sogenannten Eilrechtsschutzantrag eingereicht. Damit soll verhindert werden, dass demnächst auf dem Gelände der Giftschlammgrube in Brüchau unumkehrbare Tatsachen geschaffen werden, die nicht dem ursprünglichen Zulassungsbescheid des zuständigen Landesamtes für Geologie und Bergwesen (LAGB) entsprechen.