Oschersleben - Spannende Wettkämpfe haben sich die Nachwuchs-Rettungsschwimmer Sachsen-Anhalts am Wochenende in Oschersleben geliefert. Im Bewos-Badezentrum waren 36 Mannschaften der Wasserwacht mit insgesamt 235 Teilnehmern vertreten, um sich in Disziplinen wie der Brustschwimm-, Taucher- und Rettungs-Staffel oder im Flossenschwimmen zu messen.