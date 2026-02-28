weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Nachwuchs-Rettungsschwimmer aus ganz Sachsen-Anhalt traten beim 22. OC-Cup gegeneinander an. Wer sich über einen Platz auf dem Siegertreppchen freuen durfte.

Von Anna Schwanz 28.02.2026, 19:30
Beim 22. OC-Cup im Bewos-Badezentrum Oschersleben stand der freundschaftliche Wettkampf zwischen den jungen Rettungsschwimmern im Mittelpunkt.
Beim 22. OC-Cup im Bewos-Badezentrum Oschersleben stand der freundschaftliche Wettkampf zwischen den jungen Rettungsschwimmern im Mittelpunkt. Foto: Anna Schwanz

Oschersleben - Spannende Wettkämpfe haben sich die Nachwuchs-Rettungsschwimmer Sachsen-Anhalts am Wochenende in Oschersleben geliefert. Im Bewos-Badezentrum waren 36 Mannschaften der Wasserwacht mit insgesamt 235 Teilnehmern vertreten, um sich in Disziplinen wie der Brustschwimm-, Taucher- und Rettungs-Staffel oder im Flossenschwimmen zu messen.