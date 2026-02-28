Die Stadt Stendal ist pleite. Der Jugendclub wird immer weniger besucht. Der Ortschaftsrat Heeren überlegt: Ist die Einrichtung noch zu retten?

Seit zwei Monaten keine Kinder: Muss Jugendclub bei Stendal geschlossen werden?

Heeren - Tatjana Galster ist traurig. Seit zwei Monaten wartetet die Betreuerin im Jugendclub Heeren vergeblich auf Kinder und Jugendliche. Im vergangenen Dreivierteljahr wurden es immer weniger. Der Ortschaftsrat war in seiner Sitzung am Mittwoch im Zwiespalt: Finanziell wäre es sinnvoll, den Jugendclub zu schließen, doch wollen sie so schnell aufgeben?