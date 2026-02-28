weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Die Aussperrung eines Gemeinderates in Möser bei der vergangenen Sitzung ist kein Kavaliersdelikt. Der Gemeinderat musste die Sitzung in dieser Woche wiederholen. Unklarheiten bleiben, wie es zu der Entscheidung gekommen war.

Von Thomas Höfs 28.02.2026, 17:07
Beim Gemeinderat in Möser ist es zuletzt zu Unklarheiten gekommen. Grund ist die Zuschaltung per Video gewesen.
Beim Gemeinderat in Möser ist es zuletzt zu Unklarheiten gekommen. Grund ist die Zuschaltung per Video gewesen. Foto: Thomas Höfs

Möser. - Der Gemeinderat von Möser hat am Donnerstagabend seine jüngste Sitzung wiederholt. Das war notwendig geworden, weil das Gremium rechtswidrig Beschlüsse fasste. Ein Gemeinderat war ausgeschlossen worden.