Beschlüsse rechtswidrig Nach Video-Panne und Ausschluss von AfD-Mitglied: Warum es im Gemeinderat Möser weiter Unklarheiten gibt

Die Aussperrung eines Gemeinderates in Möser bei der vergangenen Sitzung ist kein Kavaliersdelikt. Der Gemeinderat musste die Sitzung in dieser Woche wiederholen. Unklarheiten bleiben, wie es zu der Entscheidung gekommen war.