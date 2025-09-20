Die Waldkiefer prägt das Bild vieler Wälder, auch bei den Hellbergen. Sie kann abhängig davon, wo sie wächst, sehr unterschiedlich aussehen. Hier eine Protze bei Berge, ein Exemplar, das sehr breitkronig gewachsen ist. Kiefern kommen mit widrigsten Bedingungen zurecht und trotzen der Klimaerwärmung eher als viele andere einheimische Baumarten. Auch der mit über 5.000 Jahren älteste Baum der Welt, Pinus longaeva, ist eine Kiefer.

Foto: Stefanie Herrmann