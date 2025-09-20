Von wegen Rettung Emotionales Thema Windräder im Wald bei Gardelegen: Experte redet Klartext
Im Wald der Hellberge sollen 44 Windräder gebaut werden, das soll dem klimagerechten Waldumbau dienen. Eine Behauptung, die ein Forstamtsleiter nicht so stehen lassen will...
20.09.2025, 06:00
Gardelegen - Die Interessengruppe jener Waldbesitzer, die für das EnBW-Projekt und den Bau der Windräder im Wald bei den Hellbergen ist, argumentiert immer wieder damit, dass die Einnahmen aus dem Projekt dringend benötigt werden, um den Wald klimagerecht umzubauen. Nun äußert sich ein echter Fachmann, der Leiter des zuständigen Betreuungsforstamtes in Letzlingen, Stefan Quitt, dazu und will diese Behauptung richtigstellen.