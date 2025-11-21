weather heiter
  4. Erst Feuerwerk dann Sortiment wie im Baumarkt: Eröffnung mit Knalleffekt: „Es soll doch vorwärtsgehen im Land“

Ab 29. Dezember kann in Mieste zwischen B 188 und Drömling bei „Pfennigfuchser“ eingekauft werden. Zur Eröffnung des Ladens hat Geschäftsinhaber Mathias Mohrmann ein besonderes Angebot ...

Von Stefanie Herrmann 21.11.2025, 06:15
Mathias Mohrmann, Ehefrau Claudia Mohrmann, Ines Tippe und Carla Radtke bereiten alles für die Eröffnung des Pfennigfuchser-Marktes vor.
Mathias Mohrmann, Ehefrau Claudia Mohrmann, Ines Tippe und Carla Radtke bereiten alles für die Eröffnung des Pfennigfuchser-Marktes vor. Foto: Stefanie Herrmann

Mieste. - Noch in diesem Jahr wird in Mieste eine Versorgungslücke geschlossen. Im früheren Penny, in dem zuletzt ein Getränkemarkt untergebracht war, eröffnet ein Pfennigfuchser-Markt.