Ab 29. Dezember kann in Mieste zwischen B 188 und Drömling bei „Pfennigfuchser“ eingekauft werden. Zur Eröffnung des Ladens hat Geschäftsinhaber Mathias Mohrmann ein besonderes Angebot ...

Eröffnung mit Knalleffekt: „Es soll doch vorwärtsgehen im Land“

Erst Feuerwerk dann Sortiment wie im Baumarkt

Mathias Mohrmann, Ehefrau Claudia Mohrmann, Ines Tippe und Carla Radtke bereiten alles für die Eröffnung des Pfennigfuchser-Marktes vor.

Mieste. - Noch in diesem Jahr wird in Mieste eine Versorgungslücke geschlossen. Im früheren Penny, in dem zuletzt ein Getränkemarkt untergebracht war, eröffnet ein Pfennigfuchser-Markt.